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03.06.2020  08:21   

На Клочковской Volkswagen догнал фургон (ФОТО)

Авария произошла около пяти часов вечера 1 июня на улице Клочковской, 134.


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По предварительной информации водитель автомобиля Volkswagen нарушил п.12.1 и п.13.1 ПДД Украины и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В результате столкновения никто не пострадал.

На водителя автомобиля Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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