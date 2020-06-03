На Клочковской Volkswagen догнал фургон (ФОТО)

Авария произошла около пяти часов вечера 1 июня на улице Клочковской, 134.
По предварительной информации водитель автомобиля Volkswagen нарушил п.12.1 и п.13.1 ПДД Украины и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В результате столкновения никто не пострадал.
На водителя автомобиля Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
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