Креативное поздравление с днем рождения закончилось вызовом полиции (ФОТО)

На Горизонте полицию вызвали из-за парней с макетами оружия.
1 июня в 23:35 в Индустриального отдела полиции поступило сообщение от граждан о том, что в районе дома по улице Ростовской несколько ребят держат в руках предметы, похожие на оружие.
На место выезжала следственно-оперативная группа.
Установлено, что восемь молодых мужчин в возрасте от 18 до 30 лет решили поздравить с днем рождения своего товарища.
Полицейские обнаружили у ребят наручники, 2 предмета, похожие на пистолет, патроны. Все предметы относятся к категории сувениров.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции.
День прекрасно подходит для любых самостоятельных проектов и шагов. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, – действуйте!
Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь, местами грозы.
2 июня 2011 года стал днем рождения Дня отказа от излишеств в еде (Дня здорового питания).
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