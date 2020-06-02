02.06.2020 11:51

Креативное поздравление с днем рождения закончилось вызовом полиции (ФОТО)

На Горизонте полицию вызвали из-за парней с макетами оружия.



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1 июня в 23:35 в Индустриального отдела полиции поступило сообщение от граждан о том, что в районе дома по улице Ростовской несколько ребят держат в руках предметы, похожие на оружие.

На место выезжала следственно-оперативная группа.

Установлено, что восемь молодых мужчин в возрасте от 18 до 30 лет решили поздравить с днем ​​рождения своего товарища.

Полицейские обнаружили у ребят наручники, 2 предмета, похожие на пистолет, патроны. Все предметы относятся к категории сувениров.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции.