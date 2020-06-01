Под видом покупателей неизвестные зашли в квартиру, избили и ограбили хозяйку

59-летнюю потерпевшую с многочисленными ушибами доставили в больницу.
31 мая около 10:00 в квартиру женщины по улице Бучмы под предлогом покупки собаки вошли трое неизвестных в медицинских масках.
Мужчины начали бить потерпевшую, а затем связали ее телефонным проводом. Завладев деньгами в сумме 50 долларов США, 1000 гривен, а также мобильным телефоном, ключами от квартиры и дачи, злоумышленники скрылись.
Крики потерпевшей услышали соседи и вызвали медиков и полицию.
Информация о событии зарегистрирована в Московском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
В настоящее время полицией проводится комплекс мероприятий по установлению личностей злоумышленников и их задержанию.
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