Главная Новости Криминал и происшествия Под видом покупателей неизвестные зашли в квартиру, избили и ограбили хозяйку
01.06.2020  08:17   

Под видом покупателей неизвестные зашли в квартиру, избили и ограбили хозяйку

59-летнюю потерпевшую с многочисленными ушибами доставили в больницу.


// Facebook

31 мая около 10:00 в квартиру женщины по улице Бучмы под предлогом покупки собаки вошли трое неизвестных в медицинских масках.

Мужчины начали бить потерпевшую, а затем связали ее телефонным проводом. Завладев деньгами в сумме 50 долларов США, 1000 гривен, а также мобильным телефоном, ключами от квартиры и дачи, злоумышленники скрылись.

Крики потерпевшей услышали соседи и вызвали медиков и полицию.

Информация о событии зарегистрирована в Московском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

В настоящее время полицией проводится комплекс мероприятий по установлению личностей злоумышленников и их задержанию.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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