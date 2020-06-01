01.06.2020 08:17

Под видом покупателей неизвестные зашли в квартиру, избили и ограбили хозяйку

59-летнюю потерпевшую с многочисленными ушибами доставили в больницу.



// Facebook

31 мая около 10:00 в квартиру женщины по улице Бучмы под предлогом покупки собаки вошли трое неизвестных в медицинских масках.

Мужчины начали бить потерпевшую, а затем связали ее телефонным проводом. Завладев деньгами в сумме 50 долларов США, 1000 гривен, а также мобильным телефоном, ключами от квартиры и дачи, злоумышленники скрылись.

Крики потерпевшей услышали соседи и вызвали медиков и полицию.

Информация о событии зарегистрирована в Московском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

В настоящее время полицией проводится комплекс мероприятий по установлению личностей злоумышленников и их задержанию.