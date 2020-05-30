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30.05.2020  12:03   

Полиция разыскивает подростка, сбежавшего из больницы (ФОТО)

Шевченковской отдел полиции устанавливает местонахождение 16-летнего Вячеслава Еремина.


// Facebook

Подросток 29 мая около 20:30 самовольно покинул медицинское учреждение, расположенный в Харькове по ул. Клочковской 337-А.

Рост Вячеслава около 170 см., Среднего телосложения, волосы короткие.

«Если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить ее по телефонам: +38067 4846128, +38093677272, 102, или другим удобным для вас способом», – обращаютс правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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