Полиция разыскивает подростка, сбежавшего из больницы (ФОТО)

Шевченковской отдел полиции устанавливает местонахождение 16-летнего Вячеслава Еремина.
Подросток 29 мая около 20:30 самовольно покинул медицинское учреждение, расположенный в Харькове по ул. Клочковской 337-А.
Рост Вячеслава около 170 см., Среднего телосложения, волосы короткие.
«Если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить ее по телефонам: +38067 4846128, +38093677272, 102, или другим удобным для вас способом», – обращаютс правоохранители.
Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное и действовать, исходя из ложных предпосылок, поэтому будьте осторожны с деньгами.
Весна уходит из Харькова с дождями и прохладой.
Ежегодно в последнюю субботу мая в Украине отмечается День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.
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