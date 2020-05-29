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29.05.2020  16:16   

Пойман рецидивист, обчищавший дома под Харьковом

На данный момент известно о восьми кражах и грабеже преступника.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, в полицию с заявлениями о кражах имущества обратились жители поселка на Балаклейщине. Среди похищенного были металлические изделия, разнообразная техника и личные вещи.
 
На место происшествия выезжали оперативники и участковые офицеры полиции. Благодаря слаженной розыскной работе полицейские оперативно установили личность правонарушителя. Им оказался 31-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и недавно освободился из мест лишения свободы.
 
Мужчина признался, что с начала февраля он совершил 8 краж и грабеж на территории Андреевки. В основном он обворовывал дома, расположенные вблизи своего дома и в которых длительное время отсутствовали хозяева.
 
Часть похищенного злоумышленник продал, остальные вещи изъято и направлено на экспертное исследование.
 
Следователями открыто уголовное производство по ч. 2, 3 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 8 лет тюремного заключения. В настоящее время гражданин находится в изоляторе временного содержания.
 
Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и проверяется причастность правонарушителя к совершению других аналогичных преступлений на территории района.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, кража, харьков, ограбление
 
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