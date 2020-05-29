29.05.2020 16:16

Пойман рецидивист, обчищавший дома под Харьковом

На данный момент известно о восьми кражах и грабеже преступника.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в полицию с заявлениями о кражах имущества обратились жители поселка на Балаклейщине. Среди похищенного были металлические изделия, разнообразная техника и личные вещи.

На место происшествия выезжали оперативники и участковые офицеры полиции. Благодаря слаженной розыскной работе полицейские оперативно установили личность правонарушителя. Им оказался 31-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и недавно освободился из мест лишения свободы.

Мужчина признался, что с начала февраля он совершил 8 краж и грабеж на территории Андреевки. В основном он обворовывал дома, расположенные вблизи своего дома и в которых длительное время отсутствовали хозяева.

Часть похищенного злоумышленник продал, остальные вещи изъято и направлено на экспертное исследование.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2, 3 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 8 лет тюремного заключения. В настоящее время гражданин находится в изоляторе временного содержания.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и проверяется причастность правонарушителя к совершению других аналогичных преступлений на территории района.