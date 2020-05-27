27.05.2020 19:13

Вырвал сумку и убежал: на ХТЗ разыскивают грабителя

Об ограблении сообщают очевидцы.



//t.me

Ка информируют пользователи соцсети, сегодня, 27 мая 2020 года около двух часов дня граьитель напал на женщину.

Когда харьковчанка шла по улице Свистуна, нкий субьект вырвал сумку у нее из рук и убежал.

Полиция приняла заявление от потерпевшей.