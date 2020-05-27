Вырвал сумку и убежал: на ХТЗ разыскивают грабителя

Об ограблении сообщают очевидцы.
Ка информируют пользователи соцсети, сегодня, 27 мая 2020 года около двух часов дня граьитель напал на женщину.
Когда харьковчанка шла по улице Свистуна, нкий субьект вырвал сумку у нее из рук и убежал.
Полиция приняла заявление от потерпевшей.
Сегодня все в ваших руках! Отстаивать свою позицию будет проще обычного. И самое главное: любые принятые решения будут конкретны, практичны и перспективны.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков; местами по области туман, видимость 200-500 м. Днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
Это опасное заболевание можно предотвратить активным образом жизни - встречи с друзьями, посещение кино, театров.
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