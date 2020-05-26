Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: легковушка догнала фуру
26.05.2020  15:19   

ДТП: легковушка догнала фуру

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на Паловом Поле - авария.

Возле рынка на 23 Августа легковушка въехала в фуру. Или наоборот.

Подробностей пока нет. 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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