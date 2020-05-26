Тройное ДТП пол Харьковом: информация полиции (ФОТО)

На трассе столкнулись две легковушки и мопед.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, утром сегодня, 26 мая 2020 года, патрульные получили информацию о ДТП в Мерефе, улица Днепровская, 133-а.
По предварительной информации участниками ДТП стали автомобиль ВАЗ 2107, мопед и автомобиль Hyundai.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя мопеда.
Обстоятельства ДТП устанавливает СОГ.
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Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков; местами по области туман, видимость 200-500 м. Днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
В народном календаре 26 мая носит название Лукерьи-Комарницы.
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