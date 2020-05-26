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26.05.2020  13:14   

Тройное ДТП пол Харьковом: информация полиции (ФОТО)

На трассе столкнулись две легковушки и мопед.


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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, утром сегодня, 26 мая 2020 года, патрульные получили информацию о ДТП в Мерефе, улица Днепровская, 133-а. 

По предварительной информации участниками ДТП стали автомобиль ВАЗ 2107, мопед и автомобиль Hyundai.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя мопеда. 

Обстоятельства ДТП устанавливает СОГ.

Тэги:  дтп, аварии, харьков, тройное дтп
 
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