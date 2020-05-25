Спасатели оперативно справились с последствиями очередного поджога сухостоя

24 мая в 15:44 на номер «101» поступило сообщение о пожаре у частной территории по адресу: пгт Коломак, ул. Школьная, 1.
На место происшествия немедленно выехало подразделение ГСЧС на автоцистерне. На момент прибытия пожарных горела сухая трава и ветви на площади около 5 м. кв.
В 15:57 возгорание удалось локализовать. В 16:25 пожар был полностью ликвидирован. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени на соседнее частное подворье.
Причина пожара выясняется.
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