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25.05.2020  11:37   

Спасатели оперативно справились с последствиями очередного поджога сухостоя

24 мая в 15:44 на номер «101» поступило сообщение о пожаре у частной территории по адресу: пгт Коломак, ул. Школьная, 1.


://kh.dsns.gov.ua

На место происшествия немедленно выехало подразделение ГСЧС на автоцистерне. На момент прибытия пожарных горела сухая трава и ветви на площади около 5 м. кв.

В 15:57 возгорание удалось локализовать. В 16:25 пожар был полностью ликвидирован. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени на соседнее частное подворье. 

Причина пожара выясняется.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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