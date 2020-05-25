В Боровском районе изъято 1391 метр сетей - Харьковский рыбоохранный патруль

22 мая 2020 Харьковский рыбоохранный патруль совместно с работниками батальон в полиции особого назначения «Харьков» в ГУНП в Харьковской области совершил рейд на Краснооскольском водохранилище.
В с. Новоплатоновка, что в Боровском районе Харьковской области, на берегу водоема было обнаружены и изъяты пластиковые емкости в которых находилось 29 ед. сеток из лески. Общая длина сетей составила 1391 метр.
Рыбу, которая находились в запрещенных орудиях лова, а именно:
Лещ - 40 экз.,
Судак - 7 экз.,
Густера - 6 экз., Окунь - 5 экз.,
Линь - 3 экз.,
Серебряный карась - 3 экз.,
Плотва - 2 экз. передано на исследование в Боровскую районную государственную больницу ветеринарной медицины. Общий вес выявленных водных биоресурсов - 12 кг.
Оформлен акт обнаружения и изъятия имущества, владелец которого не установлен.
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