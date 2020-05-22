Главная Новости Криминал и происшествия Бдительные торговцы задержали рецидивистов, воровавших из авто туфли (ФОТО)
22.05.2020  12:21   

Бдительные торговцы задержали рецидивистов, воровавших из авто туфли (ФОТО)

Из комментариев в социальных сетях следует, что криминальную пару уже не первый раз ловят "на горячем", но им удается уходить от ответственности. На этот раз полиция спасла грабителей от самосуда.


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Злоумышленники проникли в багажное отделение автомобиля «ВАЗ» и хотели похитить четыре пары обуви общей стоимостью 3000 гривен.

Сообщение о данном факте 21 мая около в 9:55 поступило в Киевский отдел полиции от владельца автомобиля. Мужчина заметил противоправные действия злоумышленников и задержал их до приезда полиции. Завладеть похищенным имуществом правонарушителям не удалось.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила личности злоумышленников. Ими оказались 39 и 45-летние ранее судимые за аналогичные преступления граждане Азербайджана.

Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на совершение кражи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы.

 

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  кража, полиция, харьков, расследование
 
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