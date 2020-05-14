Внимание - поиск родственников: сбитый и брошенный велосипедист - в неотложке (ФОТО)

В Харькове в реанимации 4-й неотложки в очень тяжёлом состоянии лежит парень. Необходимо найти его родственников и установить личность.
Гороскоп на четверг, 14 мая 2020 года, предусматривает решение деликатных дел, которые тянутся очень давно. На работе некоторых представителей знака ждет приятное известие.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Вечером будет идти мелкий дождь.
С появлением интернета возможность уйти на «вольные хлеба» появилась у большого числа наемных работников.
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