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14.05.2020  20:20   

Внимание - поиск родственников: сбитый и брошенный велосипедист - в неотложке (ФОТО)

В Харькове в реанимации 4-й неотложки в очень тяжёлом состоянии лежит парень. Необходимо найти его родственников и установить личность.


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Разыскиваются родственники молодого человека, попавшего в неотложку.   
 
Молодой человек поступил в ночь с 10 на 11 мая с черепномозговой травмой, был прооперирован.
 
Требуется дальнейшее дорогостоящее лечение.
 
Был найден без сознания в р-не Героев Сталинграда на обочине с  электровелосипедом.
 
Пока о нем известно только то, что зовут его Артем, возраст ориентировочно 35-40 лет, занимается продажей комплектующих для электровелосипедов (имеет торговую точку на Барабашово), живёт в р-не ул.Одесская.
 
При себе имел телефон 0635808516, который скорее всего использовался для работы.
 
 
Контактов родственников, со слов медиков, там нет. Также был планшет с почтовым профилем "Артем Константинов".Из объявления OLX известны ещё 2 его телефона 0502040367, 0931530403. Если кто-то знает парня и где он живет, сообщите его родным.
 
 
Тэги:  поиск родных, сбит велосипедист, харьков, дтп, авария, больница, розыск
 
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