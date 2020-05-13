Ревнивый студент из Туркменистана едва не зарезал земляка

Полицейские Харькова задержали студента, который едва не лишил жизни своего знакомого на почве неразделенной любви.
11 мая около 22:40 в Московский отдела полиции поступило сообщение о том, что в Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи доставлен 22-летний мужчина с колото-резаными ранами грудной клетки и левого предплечья.
В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники сектора криминальной полиции за несколько часов разоблачили в совершении преступления сверстника потерпевшего.
Как выяснилось, в общежитии между двумя гражданами Туркменистана, студентами одного из харьковских вузов, возник конфликт на почве ревности. В результате ссоры злоумышленник нанес оппоненту телесные повреждения ножом.
Вещественные доказательства изъяты.
Следственным Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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