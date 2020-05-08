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08.05.2020  18:49   

Миллионные убытки от черных лесорубов: чиновник не замечал незаконных порубок (ФОТО)

Начальнику участка «Харьковской дистанции защитных лесонасаждений» сообщено о подозрении.


//khar.gp.gov.ua
Под процессуальным руководством Нововодолажского отдела Первомайской местной прокуратуры сообщено о подозрении начальнику одного из производственных участков производственного подразделения «Харьковская дистанция защитных лесонасаждений» регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Украинская железная дорога» по факту служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
 
По информации.а. руководителя местной прокуратуры Романа Травкина, в период с января по июнь 2019 года служащий ненадлежаще исполнил свои служебные обязанности: не проводил проверки состояния охраны леса и не сообщал руководству дистанции о фактах незаконных рубок на вверенном ему участке.
 
В результате неустановленные лица совершили незаконную порубку более 240 деревьев на территории защитных лесонасаждений производственного участка производственного подразделения «Харьковская дистанция защитных лесонасаждений» регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Украинская железная дорога». Таким образом, действия чиновника нанесли государству ущерб на сумму свыше 2,7 млн грн, что является тяжкими последствиями.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.
 
Сейчас досудебное расследование продолжается.
 
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
 
 
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  халатность, афера, харьков
 
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