27.04.2020 11:11

Внимание, розыск: под Харьковом пропал шестилетний ребенок (ФОТО)

Золочевским отделением полиции устанавливается местонахождение Милены Шевелевой, 2013 года рождения.



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Девочка 26 апреля около 18:00 ушла из дома в селе Сосновка и до настоящего времени не вернулась.



На вид Милене 6-7 лет, рост 130 см, худощавого телосложения, короткие светлые волосы, зелено-карие глаза, носит очки.



Была одета в куртку сиренево-розового цвета с капюшоном, черные кроссовки «Nike» с розовыми вставками, черные спортивные штаны.



На розыск ребенка по тревоге поднят личный состав Золочевского отделения полиции и ближайших территориальных подразделений полиции. К розыскных мероприятий также присоединились курсанты Харьковского национального университета внутренних дел.



«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемой, просим сообщить ее по телефонам: (05764) 5-14-33, (063) 830-47-68, (05764) 5-16-63, 102 или другими доступными способами», – обращаются правоохранители.