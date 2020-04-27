Внимание, розыск: под Харьковом пропал шестилетний ребенок (ФОТО)

Золочевским отделением полиции устанавливается местонахождение Милены Шевелевой, 2013 года рождения.
Девочка 26 апреля около 18:00 ушла из дома в селе Сосновка и до настоящего времени не вернулась.
На вид Милене 6-7 лет, рост 130 см, худощавого телосложения, короткие светлые волосы, зелено-карие глаза, носит очки.
Была одета в куртку сиренево-розового цвета с капюшоном, черные кроссовки «Nike» с розовыми вставками, черные спортивные штаны.
На розыск ребенка по тревоге поднят личный состав Золочевского отделения полиции и ближайших территориальных подразделений полиции. К розыскных мероприятий также присоединились курсанты Харьковского национального университета внутренних дел.
«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемой, просим сообщить ее по телефонам: (05764) 5-14-33, (063) 830-47-68, (05764) 5-16-63, 102 или другими доступными способами», – обращаются правоохранители.
Подавляющее большинство людей сегодня просто будет ощущать странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.
В этот день по народным традициям вспоминали ворона.
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