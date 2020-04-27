27.04.2020 09:15

Харьковский след в оптовой торговле наркотиками выявила СБУ (ФОТО)

Деятельность межрегиональной преступной группы, которая специализировалась на продаже оптовых партий наркотических средств, блокировала Служба безопасности Украины.



// СБУ

По предварительным данным следствия, в состав группы входили начальник аптеки медицинского пункта одного из подразделений Национальной гвардии и двое его сообщников из Киевской и Харьковской областей. Фигуранты наладили сбыт марихуаны на территории разных регионов Украины.



Своих клиентов они подыскивали через личные связи и по почте переправляли товар заказчикам.



Оперативники спецслужбы задокументировали факт реализации партии наркотиков в одном из городов Киевской области.



Правоохранители задержали участников группировки соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из улиц города Лозовой Харьковской области во время сбыта более полкилограмма каннабиса.





Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное преступной группой) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.



Операция по блокированию противоправной деятельности проводилась Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ во процессуальным руководством военной прокуратуры Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины.