Во время тушения пожара в жилом доме пожарные спасли женщину и обнаружили погибшего мужчину (ФОТО)

19 апреля в 12:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме расположенном в с. Залиман Балаклейский район Харьковской области.
К месту происшествия были направлены 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 10 спасателей. На момент прибытия спасателей огнем был полностью охвачен крышу дома и одна из комнат на площади 60 кв.м.
Пожарные локализовали пожар в 13:38 и ликвидировали ее в 14:16.
Во время тушения пожара были спасены владелицу домовладения, женщину 1971 г.р., которая с признаками отравления угарным газом были госпитализированы в районную больницу. Также в комнате дома спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1961 г.р. (Сожитель хозяйки дома).
По предварительным данным причиной пожара могло стать неосторожность при курении.
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