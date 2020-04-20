20.04.2020 10:55

Бдительные харьковчане заваливали полицию не всегда правдивыми «сигналами» о нарушениях на Пасхальных богослужениях

Полиция Харькова проверяет информацию о нарушениях карантинных норм в храмах города



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Сообщение о нарушении постановления Кабинета Министров Украины относительно скопления людей на территории церкви по улице Клочковской не нашло своего подтверждения.

19 апреля около 00:50 в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что на территории храма собралось около 50 граждан, что является нарушением карантинных правил.

В ходе проверки правоохранители установили, что на улице возле религиозного сооружения находится около 20 человек, которые находятся на определенном расстоянии друг к другу. Установить местонахождение заявителя полицейским не удалось. Жалобы и заявления от других лиц не поступало.

Московским отделом полиции проводится проверка выявленного нарушения карантинных норм в храме по улице Академика Павлова. В настоящее время решается вопрос о привлечении представителей религиозного заведения к административной ответственности по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Еще одно нарушение выявлено в Киевском районе в ходе мониторинга сети Интернет. В одной из социальных сетей опубликовано видео, на котором во дворе храма по улице Валентинивський собралось около 50 прихожан. Граждане нарушили разрешены правила дистанции. Указанная информация зарегистрирована в Киевском отделе полиции. Проводится проверка.