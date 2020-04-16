16.04.2020 11:19

Банду, грабившую вьетнамцев, прокуратура довела до суда

Четверо мужчин, которые занимались разбоем и незаконно завладели более 1 млн грн, предстанут перед судом.



//khar.gp.gov.ua

Прокуратурой Харьковской области направлено в суд обвинительный акт в отношении мужчины в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2, 4 ст. 187 УК Украины (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению (разбой), совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц, направленный на завладение имуществом в крупных размерах), и еще трех мужчин - в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 УК Украины (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению (разбой), совершенное по предварительному сговору группой лиц, направленный на завладение имуществом в крупных размерах).



По информации начальника отдела прокуратуры области Юрия Ковалева, установлено, что четыре человека нападали на граждан Вьетнама, чтобы завладеть их денежными средствами. В частности, один из злоумышленников, имея сведения о материальном положении потерпевших, в середине июля 2019 года вместе с соучастниками напал на женщину в подъезде дома, где она жила, нанеся ей легкие телесные повреждения и завладев ее деньгами - 20 тыс. долларов США. В начале августа этот же преступник вместе с пособниками напал на другого потерпевшего, когда тот возвращался домой на своем автомобиле. Злоумышленники вытащили мужчину из автомобиля и, угрожая ему ножом, забрали из карманов его одежды деньги - 100 тыс. грн.



Кроме того, в середине ноября 2019 злоумышленник сообщил трем своим знакомым информацию о зажиточное материальное положение еще одного мужчину. Четверо преступников выследили потерпевшего и напали на него, нанеся легкие телесные повреждения и завладели его деньгами - 20 тыс. долларов США и 4 тыс. грн.



По данным НБУ на момент совершения преступлений, общая сумма ущерба составляет более 1 млн грн.



Указанным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.