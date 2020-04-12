Главная Новости Криминал и происшествия На Новой Баварии из окна многоэтажки выпал 41-летний холостяк (ФОТО)
12.04.2020  11:45   

На Новой Баварии из окна многоэтажки выпал 41-летний холостяк (ФОТО)

Ночью на улице Петра Свинаренко, 18 мужчина выпал из окна.


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Погибшим оказался 41-летний мужчина, около года назад купивший в доме квартиру. Семьи у него не было. Подробности выясняются.

Источник:   ХС
 Тэги:  самоубийство, окно, харьков, полиция, расследование
 
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