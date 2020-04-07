07.04.2020 11:48

Суд взял под стражу чиновника Регионального офиса водных ресурсов, который погорел на взятке в 135 тысяч гривен

По ходатайству Дергачевского местной прокуратуры Дергачевский районный суд Харьковской области избрал чиновнику руководящего состава Регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области меру пресечения в виде содержания под стражей.



//khar.gp.gov.ua

В качестве альтернативы суд определил возможность внесения залога - 840 тыс. грн.



Кроме того, решается вопрос об отстранении указанного лица от занимаемой должности.



Напомним, 3 апреля чиновника задержали на получении неправомерной выгоды в сумме 135 тыс. грн. Задержанному фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере должностным лицом, занимающим ответственное положение).



Как рассказывал руководитель местной прокуратуры Станислав Пиев, в правоохранительные органы обратился гражданин с информацией о том, что должностные лица Регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области требуют денежные средства за подписание договоров о распоряжении (аренда и пользование) имуществом указанного государственного учреждения.



Правоохранителями был задокументирован факт получения неправомерной выгоды указанному должностным.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.



Указанное уголовное производство расследует Дергачевский отдел полиции ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение - Управление стратегических расследований в Харьковской области ДВР НПУ.



Досудебное расследование продолжается.