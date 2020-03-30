В Харькове и за городом горят поля и луга: есть пострадавшие (ФОТО)

На прошлой неделе подразделения Службы спасения совершили более 300 выездов на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листья, камыша и мусора.
Огнем уничтожено около 100 га природных экосистем. Подавляющее их большинство происходит из-за легкомыслие граждан, несмотря на многочисленные предостережения спасателей продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя.
Во время одного из пожаров, возникшего в с. Ржавец Харьковского района, получила ожоги рук 56-летняя женщина, которая пыталась помешать распространению пламени.
Кроме того, в результате огня, кувыркался от горения травы и мусора у людей сгорели 5 хозяйственных сооружений, грубые корма для скота, заборы, 2 заброшенные дома. Еще в одном частном доме огонь повредил крышу.
Звезды рекомендуют быть внимательнее и собраннее, чтобы не наделать ошибок. «Витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков.
В этот весенний день принято воспевать матушку-природу, которая «просыпается» после долгой зимы.
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