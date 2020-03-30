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30.03.2020  11:17   

В Харькове и за городом горят поля и луга: есть пострадавшие (ФОТО)

На прошлой неделе подразделения Службы спасения совершили более 300 выездов на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листья, камыша и мусора.


// ГСЧС

Огнем уничтожено около 100 га природных экосистем. Подавляющее их большинство происходит из-за легкомыслие граждан, несмотря на многочисленные предостережения спасателей продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя.

Во время одного из пожаров, возникшего в с. Ржавец Харьковского района, получила ожоги рук 56-летняя женщина, которая пыталась помешать распространению пламени.

Кроме того, в результате огня, кувыркался от горения травы и мусора у людей сгорели 5 хозяйственных сооружений, грубые корма для скота, заборы, 2 заброшенные дома. Еще в одном частном доме огонь повредил крышу.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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