Вечером на проспекте Харькова умер мужчина

65-летнему прохожему внезапно стало плохо на улице.
Около десяти часов вечера 25 марта в полицию сообщили, что у перекрестка на проспекте Науки умер мужчина.
Предварительно установлено, что мужчине внезапно стало плохо. Медики, прибывшие по вызову, лишь констатировали его смерть.
Сотрудники следственно-оперативной группы установили личность погибшего. Им оказался 65-летний харьковчанин.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
Сегодня на первый план выйдут общественные интересы: многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг.
Облачная погода продержится утром и днем, а к вечеру небо в Харькове прояснится. Без осадков.
С 2015 года 26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии.
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