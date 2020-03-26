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26.03.2020  14:33   

Вечером на проспекте Харькова умер мужчина

65-летнему прохожему внезапно стало плохо на улице.


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Около десяти часов вечера 25 марта в полицию сообщили, что у перекрестка на проспекте Науки умер мужчина.

Предварительно установлено, что мужчине внезапно стало плохо. Медики, прибывшие по вызову, лишь констатировали его смерть.

Сотрудники следственно-оперативной группы установили личность погибшего. Им оказался 65-летний харьковчанин.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Тэги:  труп, смерть, харьков, полиция
 
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