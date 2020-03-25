25.03.2020 14:35

Директора харьковского НИИ подозревают в растрате почти полумиллиона бюджетных средств

Директору государственного научно-исследовательского института сообщено о подозрении по факту растраты денежных средств из государственного бюджета Украины путем злоупотребления служебным положением, совершенном в крупном размере (ч. 4 ст. 191 УК Украины).



// РБК-Украина

Следствие установило, что в течение 2018 года директор одного из научно-исследовательских институтов города Харькова по договорам государственного заказа в сфере стандартизации заключал с подчиненными ему работниками отдельные договоры подрядов, которые за выполнение тех же работ получали заработную плату из общего фонда оплаты труда.

Этими действиями директор института нанес материальный ущерб государству на сумму около 480 тысяч гривен.



Досудебное расследование продолжается.



Сейчас решается вопрос об отстранении подозреваемого от занимаемой должности и в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.