23.03.2020 08:20

Крупную партию приборов к военной авиатехнике в Россию не пропустила СБУ (ВИДЕО, ФОТО)

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала масштабный механизм поставки военной продукции для авиатехники отечественных оборонных предприятий в Российскую Федерацию.



// СБУ

В рамках многоходовой операции оперативники спецслужбы установили, что к функционированию сделки причастны более 20 участников. Организаторы задействовали коммерческие структуры, в том числе фиктивные, в Украине, странах ЕС и РФ. Среди участников группировки были, в частности, представители криминальных кругов, занимающихся контрабандой.

По реквизитам фиктивных украинских и российских коммерческих фирм дельцы закупали на предприятиях Укроборонпрома продукцию военного назначения. По информации следствия, для проведения этих сделок злоумышленники привлекали должностных лиц МО Украины, которые отвечают за так называемую "военную приемку". Затем незаконно приобретенную военную продукцию они контрабандой переправляли в РФ вне пунктов таможенного контроля.



Организаторы сделки также задействовали инструмент фиктивной внешнеэкономической деятельности. Военную продукцию предприятий Укроборонпрома с оформлением всех необходимых разрешительных документов дельцы официально перемещали в страны ЕС, откуда по поддельным документам реэкспортировали в РФ.



В ходе спецоперации сотрудники СБ Украины задержали одного из активных участников преступной группы на территории Двуречанского района Харьковской области при попытке незаконного перемещения товаров военного назначения вне пунктов таможенного контроля.

Из внедорожника злоумышленника правоохранители изъяли 11 электромагнитных устройств, используемых для комплектования российской авиационной техники, а также 64 инфракрасных патрона, предназначенных для защиты российских самолетов от управляемых ракет.





Проведено более 30 обысков по местам работы и проживания фигурантов дела, местам хранения товаров военного назначения на территории Харьковской и Николаевской областей. Во время следственных действий изъято продукцию военного назначения, документы оффшорных и фиктивных компаний, банковские платежные карточки, а также средства, возможно добытые преступным путем.



Сейчас двум участникам группы следователи Управления СБУ в Харьковской области сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Готовятся сообщение о подозрении другим участникам группы по статьям 263, 333, 201 УК Украины.



Продолжаются следственно-оперативные действия.



Операция по разоблачению и блокировки противоправной деятельности проводилась сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины совместно с Управлением СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

