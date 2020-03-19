19.03.2020 15:55

Таможенники в очередной раз задержали контрабандное оборудование, которое помогает ловить воришек в супермаркетах (ФОТО)

«Экономить» на платежах в бюджет Украины решил делец, пытавшийся ввезти «противоугонки» для супермаркетов с территории РФ - по комментариям пограничников этот случай второй за последние сутки.



://facebook.com

Оборудование для выявления мелких краж в магазинах стало очень популяреным товаром для харьковских перевозчиков через таможенный контроль.

Но не все предприниматели при этом соблюдают таможенное законодательство. Харьковские таможенники уже информировали вчера об аналогичном случае ввоза охранного оборудования на Гоптовке, и снова такая же ситуация.

Гражданин Украины въехал через «зеленый корридор» с РФ в Украину. Во время устного декларирования водитель заявил, что перевозит охранное оборудования, для защиты от магазинных воров.

После этого транспортное средство личного пользования «RENAULT TRAFIC» было выведено из общего потока и направлено для проведения его осмотра.

В ходе тщательного осмотра салона и багажного отделения автомобиля было обнаружено охранноге оборудования (металлические рамки в количестве десяти штук: 9 шт. Detex Line Magnum 30 RS и 1 шт. Detex Line Elit 30) общей стоимостью 11800 грн. и весом 113,8 кг.

В свое оправдание гражданин Украины отметил, что "не знал" о том, что данное охранное оборудования является объектом налогообложения.

Но незнание таможенного законодательства не освобождает от ответственности. Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного статьей 471 Таможенного Кодекса Украины.

Теперь, помимо уплаты соответствующих иаможенных платежей в бюджет Украины за оборудование, экономному и предприимчевому водителю грозит административная ответственность.