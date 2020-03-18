18.03.2020 18:27

Ограничение числа пассажиров при карантине: копы намерены жестко контролировать перевозки (ФОТО)

Полицейские будут контролировать выполнение ограничительных мер в отношении пассажирских перевозок.



//hk.npu.gov.uа

В Днепре, Харькове, Одессе, Львове, Киеве и Киевской области созданы специальные мобильные группы, которые будут проверять, как предоставляются услуги пассажирских перевозок. В других регионах эту работу будут проводить сотрудники патрульной полиции. При этом Глава Национальной полиции Украины заявил сегодня, 18 марта.

Игорь Клименко отметил, что с сегодняшнего дня на всей территории государства запрещено регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении. Кроме того, в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить лишь до 10 пассажиров. Распространяется запрет до отдельного решения и на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом.

«Тимчасові обмеження триватимуть до 3 квітня і проводяться виключно для того, аби попередити поширення небезпечної недуги. Поліцейські контролюватимуть виконання цих норм. При цьому наголошую: наше основне завдання – роз’яснити людям необхідність чіткого дотримання запроваджених алгоритмів. Ми працюватимемо не для того, щоби покарати, а для того – щоби попередити. Однак у випадку виявлення порушень діятимемо, як того вимагає закон», - зазначив Глава Нацполіції.

За його словами, всі поліцейські, які несуть службу на вулицях міст і сіл, будуть проводити інформаційну роботу, а відтак закликав керівників профільних підприємств і підприємців, які надають послуги пасажирських перевезень, із розумінням поставитися до тимчасових заборон.

Ігор Клименко повідомив, що у Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові, Києві та Київській області створені спеціальні мобільні групи, які перевірятимуть, як надаються послуги пасажирських перевезень. В усіх інших регіонах цю роботу проводитимуть працівники патрульної поліції. Чергуватимуть наряди поліції і поблизу авто- та залізничних вокзалів.

«Сейчас все должны быть надвідповідальними, ведь недооценивать угрозу – значит сознательно создавать условия для сверхбыстрого распространения опасной инфекции. Я обращаюсь ко всем гражданам и к каждому в отдельности с просьбой не пренебрегать этими запретами, цена их нарушений может быть слишком высокой, ведь на кону – здоровье и жизнь людей», - подытожил Председатель Национальной полиции Украины.

Напомним: сотрудники Нацполіції переведены на усиленный вариант несения службы.