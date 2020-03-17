Жесткое ДТП: лобовая атака на Салтовке (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 17 марта День склоняет к тому, чтобы зацикливаться на любых мелочах, в том числе и неприятных. Зато будет легче обычного даваться любая работа, требующая повышенной концентрации внимания.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 18 марта В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.