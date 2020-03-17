Жесткое ДТП: лобовая атака на Салтовке (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на Героев Труда - ДТП.
Здесь Daewoo Lanos каким-то образом снёс бампер Volkswagen Passat.
При этом, по описаниям очевидцев, машины ехали навстречу друг другу.
Уже собирается пробка со стороны автосалона Ниссан.
Информации о пострадвших в аварии пока нет.
День склоняет к тому, чтобы зацикливаться на любых мелочах, в том числе и неприятных. Зато будет легче обычного даваться любая работа, требующая повышенной концентрации внимания.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
Сегодня отмечается День святого Патрика – национальный ирландский праздник, ставший популярным во всем мире.
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