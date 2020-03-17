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17.03.2020  16:14   

Жесткое ДТП: лобовая атака на Салтовке (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на Героев Труда - ДТП.

Здесь Daewoo Lanos каким-то образом снёс бампер Volkswagen Passat.

При этом, по описаниям очевидцев, машины ехали навстречу друг другу.

Уже собирается пробка со стороны автосалона Ниссан.

Информации о пострадвших в аварии пока нет.

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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