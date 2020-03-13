13.03.2020 12:12

Копы продолжают шерстить наливайки: изъято 50 литров алкоголя (ФОТО, ВИДЕО)

Полицейские Харькова противодействуют незаконной торговле алкоголем.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, стражи порядка Немышлянского райотдела ГУНП в Харьковской области проверили 7 торговых объектов, осуществляющих продажу спиртными напитками, в 2 из них выявлены нарушения.

Так, в одном из торговых павильонов на проспекте Московском полицейские выявили факт реализации алкогольными напитками без лицензии.

В торговом объекте, расположенном в подвальном помещении жилого дома на улице Олимпийской также отсутствовала лицензия на продажу спиртного. В отношении обоих нарушителей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Всего работники полиции изъяли 50 литров алкоголя.

Мероприятия, на выявление и пресечение незаконной продажи алкогольных напитков, в том числе на разлив, продолжаются.