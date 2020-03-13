Главная Новости Криминал и происшествия Копы продолжают шерстить наливайки: изъято 50 литров алкоголя (ФОТО, ВИДЕО)
13.03.2020  12:12   

Копы продолжают шерстить наливайки: изъято 50 литров алкоголя (ФОТО, ВИДЕО)

Полицейские Харькова противодействуют незаконной торговле алкоголем.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, стражи порядка Немышлянского райотдела ГУНП в Харьковской области проверили 7 торговых объектов, осуществляющих продажу спиртными напитками, в 2 из них выявлены нарушения.
 
Так, в одном из торговых павильонов на проспекте Московском полицейские выявили факт реализации алкогольными напитками без лицензии.
 
В торговом объекте, расположенном в подвальном помещении жилого дома на улице Олимпийской также отсутствовала лицензия на продажу спиртного. В отношении обоих нарушителей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Всего работники полиции изъяли 50 литров алкоголя.
 
Мероприятия, на выявление и пресечение незаконной продажи алкогольных напитков, в том числе на разлив, продолжаются.
 
 
 
 
 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наливайки, проверка, харьков, алкаголь, конфискация
 
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