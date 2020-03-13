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13.03.2020  11:15   

«Деньги ходят» за запчастиями по Слобожанской таможне

Популярный в последнее время среди чиновников «мем» добрался и до таможенных пунктов пропуска, на которых «забывчивым» автолюбителям проводят профилактические беседы и взыскивают положенные платежи в бюджет Украины.


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Слобожанские таможенники объясняют - автомобильные диски и фары подлежат декларированию
Сотрудники таможенного пункта пропуска «Гоптовка» Слобожанской таможни Гостаможслужбы в очередной раз пресекли попытку незаконного перемещения товаров через таможенную границу.
Накануне, во время осмотра легковушки, который въехал из РФ в Украину, таможенники обнаружили у багажном отделении автомобильные диски и автомобильные фары (задние).
Установлено, что наш соотечественник перемещал через таможенную границу Украины товары на общую сумму 3 575,00 грн. (по курсу Национального банка Украины по состоянию на 12.03.2020 эта сумма составляет 123.064107 евро) и весом 31,3 кг.
В личном письменном объяснении человек указал, что не знал о необходимости декларирования указанных товаров и поэтому уверенно выбрал форму прохождения таможенного контроля «зеленый коридор».
Слобожанская таможня Гостаможслужбы продолжает разъяснительную работу и информирует, что согласно части первой статьи 374 ТКУ определено, что товары, суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 1000 евро, не подлежат письменному декларированию и не являются объектами налогообложения таможенными_платежамы . Но в то же время, согласно части второй статьи 374 ТКУ установлено, что норма части первой настоящей статьи применяется в случае, если лицо, которое ввозит товары на таможенную территорию Украины, въезжает в Украину не чаще одного раза в течение суток.
По данным Единой автоматизированной информационной системы Гостаможслужбы Украины указанный гражданин въезжал в Украину чаще одного раза в течение 72 часов, а следовательно базой налогообложения является часть суммарной фактурной стоимости таких товаров, превышает эквивалент 50 евро, с учетом пошлины, подлежащей уплате.

Источник:   Слобожанская таможня Гостаможслужбы
 Тэги:  таможня, сборы, харьков, контроль, контрабанда
 
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