Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: столкновение легковушек на Салтовке (ФОТО)
06.03.2020  14:19   

ДТП: столкновение легковушек на Салтовке (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы


//t.me

Как информируют пользователи осцсети, на Студенческой - ДТП.

По предваритеной информации стокнулись две легковушки.

Растет пробка.

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.03 Криминал и происшествия ДТП: автопоцелуй на Клочковской (ФОТО) 06.03 Дороги и транспорт ДТП на путях остановило трамваи (ФОТО, ВИДЕО) 06.03 Криминал и происшествия На Новых Домах в неравной схватке сошлись ВАЗ и Mitsubishi (ФОТО)
 
Loading...
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 