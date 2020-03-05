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05.03.2020  18:37   

ДТП: легковушки не разминулись на Клочковской (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Пользователи соцсети информируют об аварии на Клочковской.

Здесь столкнулись легковые автомобили, затруднив движение по улице.

О пострадавших сведений пока нет.

  

Тэги:  дтп, аварии, харьков, клочковская
 
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