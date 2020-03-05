ДТП: легковушки не разминулись на Клочковской (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Пользователи соцсети информируют об аварии на Клочковской.
Здесь столкнулись легковые автомобили, затруднив движение по улице.
О пострадавших сведений пока нет.
Отличное время для того, чтобы продемонстрировать свои способности, показать себя в самом выгодном свете, а также добиться успеха в самых сложных делах.
Теплая солнечная погода продолжается. Синоптики обещают переменную облачность. Без осадков.
140 лет назад родился один из выдающихся математиков ХХ века Сергей Бернштейн.
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