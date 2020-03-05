Забаррикадировавшаяся с собаками: проблемный жилец дома не открыл полиции (Обновлено)

05.03.2020 17:41

Об инциденте сообщают очевидцы.

Соседи Ирины Манжук рассказывают, что женщина живет в квартире на 9-м этаже сама, но держит дома примерно с десяток собак.

На прогулку своих собачек не выводит, чем кормит не известно.

Животные без конца лают и воют. Но больше всего страдают жильцы подъезда от запаха продуктов жизнедеятельности животных, потому что Ирина, говорят соседи, за своими питомцами не убирает.

Виктория Федорова жительница дома 62-г на пр. Победы

Собаки лают сильно, хотя я живу на первом этаже, зимой да, я не слышу, а летом, когда окна открыты лай стоит такой, что ощущение, что там собак 20, не знаю, может там и кошки, и все на свете. Она не пускает никого в квартиру, не открывает двери,не дает ничего сделать, мы находимся по ее стояку ы были ч без воды, пока ей не обрезали трубы

Людмила Пикун живет в этом доме с 1987 года на одном этаже с Ириной, знает ее долгое время, но тоже не может найти общего языка с соседкой

Людмила Пикун жительница дома 62-г на пр.. Победы

Вонь. Окна я не могу открыть ни зимой, ни летом, если с ее стороны идет ветер. В коридоре прусаки пешком ходят, и уже дышат не могу, постоянно сижу на улице, и летом там на стульчике.

Я ей говорила: "Ира, отведи собачек, сдай в приют, оставь одну. Если ты хочешь, поживи для себя.- Я и так для себя живу, все.

Собственники квартиры, расположенной этажом ниже вообще жалуются на невозможность проживания в своей квартире

Юнна Омран жительница дома 62-г на пр.Победы

Мы не проживаем сейчас там, у нас маленький ребенок, там невозможно проживать из-за запаха, всех этих фекалий, мочи, которая стекает.

Она двери не отрывает, ни на какие разговоры, компромисы не идет, иногда слышется запах газа переодически, также боимся возможно будет взрыв квартиры, это страшно на самом деле, собаки гавкают постоянно, сколько их там собак, около 8 и больше.

Собаки большие, постоянно слышем топот, лай, скуление, из-за чего я делаю взвод, она их бьет, кричит.

Она ни на какие компромисы не идет, совершенно игнорирует людей. Также мы обращались в полицию неоднократно

Ольга Абрамова жительница дома 62-г на пр.. Победы

Я живу рядом с ней за стенкой. Это не выносимо. У меня маленький ребенок. Это жуткая вонь, это издевательство над животными.Она маты кроет, ребенок это слушает.и слышно, что она над животными издевается. Обращались и соцслужбы, и по защите животных, никто ничего не может сделать из-за того, что не отрывает двери.

"Дверь откройте". - "Кто вы?" – "Я участковый Шевченковского отдела полиции. Двери откроете?" С Вами хотят пообщаться". – "Я не хочу....не беспокойте меня. Частная собственность неприкосновенна"!

Виталий Агарков участковой Шевченковского отдела полиции

Для того, чтобы составить какой-то протокол надо пообщаться с человеком, посмотреть, среда обитания, что происходит.

Общаться Ирина отказалась. Дверь не открыла.

Виталий Ліждвой нач. Отдела регистрации животных КП «Центр обращения с животными»

Данную ситуацию надо решать только в рамках закона. И комунальное предприятие наше совместно с сотрудниками полиции, непосредственно с участковыми Шевченковского района. Согласно статьи 89 «жестокое обращение с животными» полиция составить не может, так как женщина не открывает двери. Основанний пока на 89 нет, в связи с тем, что мы не знаем, в каком состоянии животные.

Тем временем, Ирина Манжук позвонила в полицию и заявила, что в ее квартиру пытаются ворваться неизвестные. Но не открыла она дверь и правоохранителям, которых же сама и вызвала.

Владислав Черняк младший лейтенант полиции

"Гражданка, которая живет, она вызвала полицию и указала то, что неизвестные пытаются проникнуть в квартиру, взломать двери, мы только получили телефонный звонок. По приезде на место стало известно, немножко понятнее, в чем ситуация, почему люди жалуются. Сейчас стараемся отобрать первичный материал.

Представители патрульной полиции, приехавшие по вызову, пообщались с жильцами дома, с представителями центра обращения с животными и помогли обиженным на соседку людям составить заявление для дальнейшего решения вопроса.