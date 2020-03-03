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03.03.2020  13:22   

Таможенники прикрыли криминальный тюнинг - контрабандисты «дурачка включили» (ФОТО)

На границе с Россией остановили контрабандистов, которые везли почти 100 кило запчастей.


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По данным ведомства, две попытки контрабандного ввоза из России на территорию Украины автомобильных запчастей зафиксировали в пункте пропуска "Гоптовка" с разницей в несколько часов. В обоих случаях граждане выбирали для прохождения контроля "зеленый коридор", однако были переведены для более углубленного контроля.

В первом случае в салоне машины обнаружили запчасти к легковым автомобилям различных наименований общим весом около 19 кг, а во втором случае, запчасти были в багажном отделении, их вес составил 70 кг.

Указанные действия имеют признаки нарушения ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Источник:   Нова слобожанська митниця
 Тэги:  таможня, контрабанда, харьков, запчасти, ремонт
 
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