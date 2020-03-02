02.03.2020 08:30

Перерезали горло и сожгли: в Харькове нашли обезображенное тело девушки (ФОТО)

Страшную находку обнаружили в водяном коллекторе в районе Новой Баварии в Харькове.



// Facebook

Фото произошедшего разошлось по соцсетям.



«Девушке перерезали горло, потом обложили газетами, облили бензином и сожгли», - написали подробности очевидцы.



Опознать убитую пока не удалось. Судмедэксперты установили, что возраст девушки - от 19 до 25 лет, говорится в сообщении.



Официальная информация уточняется.