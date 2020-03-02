Перерезали горло и сожгли: в Харькове нашли обезображенное тело девушки (ФОТО)

Страшную находку обнаружили в водяном коллекторе в районе Новой Баварии в Харькове.
Фото произошедшего разошлось по соцсетям.
«Девушке перерезали горло, потом обложили газетами, облили бензином и сожгли», - написали подробности очевидцы.
Опознать убитую пока не удалось. Судмедэксперты установили, что возраст девушки - от 19 до 25 лет, говорится в сообщении.
Официальная информация уточняется.
Про сегодняшний день можно сказать поговоркой: «Ум и сердце не в ладу». Не ждите ни от себя, ни от окружающих особой последовательности.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
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