Главная Новости Криминал и происшествия Перерезали горло и сожгли: в Харькове нашли обезображенное тело девушки (ФОТО)
02.03.2020  08:30   

Перерезали горло и сожгли: в Харькове нашли обезображенное тело девушки (ФОТО)

Страшную находку обнаружили в водяном коллекторе в районе Новой Баварии в Харькове.


// Facebook

Фото произошедшего разошлось по соцсетям.

«Девушке перерезали горло, потом обложили газетами, облили бензином и сожгли», - написали подробности очевидцы.

Опознать убитую пока не удалось. Судмедэксперты установили, что возраст девушки - от 19 до 25 лет, говорится в сообщении.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  убийство, полиция, харьков
 
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