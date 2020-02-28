Главная Новости Криминал и происшествия Прямо перед началом сезона неисправная печка оставила дачников без жилья в ближнем пригороде Харькова (ФОТО)
28.02.2020  17:21   

Прямо перед началом сезона неисправная печка оставила дачников без жилья в ближнем пригороде Харькова (ФОТО)

Дергачевский район: 2 экипажа спасателей за 2 часа ликвидировали пожар в дачном домике.


://kh.dsns.gov.ua

28 февраля в 11:08 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в дачном доме садового общества «Котельщик 2» с. Белашов Дергачевского района Харьковской области.

К месту происшествия выехало подразделение пожарно-спасательной службы по г. Дергачи. На момент прибытия пожарных горел дачный дом на площади 50 кв.м.

В 12:15 пожар был локализован, а в 14:30 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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