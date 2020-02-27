ДТП в центре: у Харька расшиблись машины (ВИДЕО)

Об аварии у памятника сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, произошла авария в центре Харькова.
Возле памятника основателю Первой столицы столкнулись легоквушки.
Подробностей о причинах и пострадавших нет.
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Ночью сильный дождь и мокрый снег. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.
В 1932 году в составе УССР созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
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