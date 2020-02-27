Главная Новости Криминал и происшествия ДТП в центре: у Харька расшиблись машины (ВИДЕО)
27.02.2020  19:16   

ДТП в центре: у Харька расшиблись машины (ВИДЕО)

Об аварии у памятника сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, произошла авария в центре Харькова.

Возле памятника основателю Первой столицы столкнулись легоквушки.

Подробностей о причинах и пострадавших нет.

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков, харько, памятник
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.02 Криминал и происшествия ДТП: самосвал вылетел с трассы (ФОТО) 27.02 Криминал и происшествия Пьяный водитель снес электроопору (ФОТО) 27.02 Криминал и происшествия ДТП: под колеса авто попал мотоциклист (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 