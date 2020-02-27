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27.02.2020  11:07   

Пожар на Ландау: мужчина погиб, женщина в больнице (Обновлено, ВИДЕО, ФОТО)

Во время пожара в квартире 2-этажного жилого дома погиб 56-летний мужчина, 82-летнюю хозяйку квартиры спасли.


// ГСЧС

Около одиннадцати часов вечера 26 февраля на пр.Ландау, 23 произошел пожар в квартире.

На момент прибытия пожарных огнем была полностью охвачена комната на втором этаже жилого дома. Горел диван и домашние вещи. Площадь пожара составила около 10 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1964 года (сын хозяйки дома). Саму же хозяйку квартиры, женщину 1938 года рождения пожарные вынесли из задымленного помещения на свежий воздух и передали медикам. В дальнейшем бригадой скорой медицинской помощи она была госпитализирована в 4-ю городскую больницу с диагнозом отравление угарным газом.

В 23:35 пожар был локализован, а в 00:05 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.



Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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