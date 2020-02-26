26.02.2020 14:19

Довыборы в парламент - начались ночные процедуры обливания грязью

Черный пиар - копы задержали распространителей листовок и открыли уголовное дело.



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23 февраля 2020 года около 23:00 неизвестные лица в домах по улице Соборной в городе Краснограде распространяли агитационные листовки, которые, по словам заявителя, содержали информацию о кандидате в депутаты Украины, не соответствует действительности.

25 февраля о происшествии в дежурную часть Красноградского отдела полиции сообщила доверенное лицо одного из кандидатов в народные депутаты по 179 избирательному округу.

Следователем факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В настоящее время устанавливаются источники происхождения агитационных материалов и лица, причастные к их распространению.

Следствие продолжается.

Полиция обращается к гражданам, если вы владеете информацией или стали свидетелем возможных нарушений избирательного законодательства, сразу обращайтесь в территориальное подразделение полиции по телефону «102» или в другой удобный способ.