26.02.2020 13:41

Бомб нет: полиция проверила почти 100 объектов

На местах работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи.



hk.npu.gov.ua

Сообщение о закладке взрывчатки в жилых домах, торговых центрах, медицинских учреждениях, железнодорожных и автовокзалах города поступило на электронную почту полиции 25 февраля в 15:40.

Всего полицейские тщательно осмотрели 96 объектов, эвакуировали 466 человек.

В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация зарегистрирована в территориальных отделах полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Также принимаются меры, направленные на установление и задержание лица, причастного к ложному сообщению.