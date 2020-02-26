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26.02.2020  13:41   

Бомб нет: полиция проверила почти 100 объектов

На местах работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи.


hk.npu.gov.ua
Сообщение о закладке взрывчатки в жилых домах, торговых центрах, медицинских учреждениях, железнодорожных и автовокзалах города поступило на электронную почту полиции 25 февраля в 15:40.
 
Всего полицейские тщательно осмотрели 96 объектов, эвакуировали 466 человек.
 
В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
 
Информация зарегистрирована в территориальных отделах полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Также принимаются меры, направленные на установление и задержание лица, причастного к ложному сообщению.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, бомба, харьков, лжеминер
 
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