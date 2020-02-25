25.02.2020 18:31

Соблазнился барсеткой: обокрал авто и пойман копами (ФОТО)

Полицейские задержали злоумышленника за совершение кражи.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, с заявлением в Великобурлукский райотдел обратился 34-летний местный житель.

Неизвестные похитили из его автомобиля личное имущество и деньги.

На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы и криминальной полиции.

В ходе расследования полицейские установили лицо, причастное к данному преступлению.

Им оказался 40-летний ранее судимый за аналогичные преступления житель села Манцевка.

Во результате следствия правоохранители выяснили, что мужчина воспользовался удобным моментом и похитил через открытое окно автомобиля барсетку с деньгами.

Деньги последний использовал по своему усмотрению, барсетку выбросил.

24 февраля злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.