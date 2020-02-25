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25.02.2020  18:31   

Соблазнился барсеткой: обокрал авто и пойман копами (ФОТО)

Полицейские задержали злоумышленника за совершение кражи.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, с заявлением в Великобурлукский райотдел обратился 34-летний местный житель.
 
Неизвестные похитили из его автомобиля личное имущество и деньги.
 
На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы и криминальной полиции.
 
В ходе расследования полицейские установили лицо, причастное к данному преступлению.
 
Им оказался 40-летний ранее судимый за аналогичные преступления житель села Манцевка.
 
Во результате следствия правоохранители выяснили, что мужчина воспользовался удобным моментом и похитил через открытое окно автомобиля барсетку с деньгами.
 
Деньги последний использовал по своему усмотрению, барсетку выбросил.
 
24 февраля злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.  
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, кража, харьков, обокрал авто
 
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