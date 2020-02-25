25.02.2020 08:19

Студент из Нигерии дорого заплатил, чтобы учиться в Харькове

Сотрудники Госпогранслужбы порыв не оценили и завернули нарушителя домой.



// ГСПУ

В эти выходные в харьковский аэропорт рейсом из Стамбула прибыл гражданин Нигерии. На паспортный контроль иностранец предъявил документ с поддельной украинской визой.



Во время беседы с пограничниками юноша признался, что его знакомый сфальсифицировал свою просроченную украинскую визу и за 700 долларов США вклеил ее «студенту».



Сейчас иностранец с запретом въезда в Украину сроком на 3 года обратным рейсом улетел домой.