Студент из Нигерии дорого заплатил, чтобы учиться в Харькове

Сотрудники Госпогранслужбы порыв не оценили и завернули нарушителя домой.
В эти выходные в харьковский аэропорт рейсом из Стамбула прибыл гражданин Нигерии. На паспортный контроль иностранец предъявил документ с поддельной украинской визой.
Во время беседы с пограничниками юноша признался, что его знакомый сфальсифицировал свою просроченную украинскую визу и за 700 долларов США вклеил ее «студенту».
Сейчас иностранец с запретом въезда в Украину сроком на 3 года обратным рейсом улетел домой.
Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключено соперничество в любых сферах жизни.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утренний дождь сменит снег. На дорогах гололедица.
С 24 февраля по 1 марта продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
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