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25.02.2020  08:19   

Студент из Нигерии дорого заплатил, чтобы учиться в Харькове

Сотрудники Госпогранслужбы порыв не оценили и завернули нарушителя домой.


// ГСПУ

В эти выходные в харьковский аэропорт рейсом из Стамбула прибыл гражданин Нигерии. На паспортный контроль иностранец предъявил документ с поддельной украинской визой.

Во время беседы с пограничниками юноша признался, что его знакомый сфальсифицировал свою просроченную украинскую визу и за 700 долларов США вклеил ее «студенту».

Сейчас иностранец с запретом въезда в Украину сроком на 3 года обратным рейсом улетел домой.

Источник:   ГСПУ
 Тэги:  пограничники, нарушитель, харьков
 
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