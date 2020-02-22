Главная Новости Криминал и происшествия ЧП: на салтовской магистрали - труп человека (ФОТО)
22.02.2020  13:50   

ЧП: на салтовской магистрали - труп человека (ФОТО)

О мертвом теле сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на Салтовке - труп.

По предварительной информации мертове тело бонаружено на улице геров-Широнинцев.

Похоже, что пожилой мужчина. Подробностей пока нет.

Тэги:  смерть, труп, харьков, салтовка, героев-широнинцев
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
21.02 Криминал и происшествия В Пересечном умер простуженный младенец: медики выясняют причину 21.02 Криминал и происшествия Кровавая драма на День Валентина: на Шишковке муж расправился с женой 21.02 Криминал и происшествия На станции метро в Харькове умер мужчина (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 