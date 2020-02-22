ЧП: на салтовской магистрали - труп человека (ФОТО)

О мертвом теле сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на Салтовке - труп.
По предварительной информации мертове тело бонаружено на улице геров-Широнинцев.
Похоже, что пожилой мужчина. Подробностей пока нет.
Старайтесь быть яркими, смелыми, напористыми, и главное, не преуменьшайте свои заслуги. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
Солнечную рабочую неделю сменят пасмурные выходные, в воскресенье ожидается дождь со снегом.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
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