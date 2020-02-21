Во время пожара погиб 92-летний мужчина (ФОТО)

Причина возникновения пожара устанавливается.
Утром 20 февраля 13:31 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Нагорной в поселке Песочин.
На момент прибытия пожарных в жилом доме горели домашние вещи на площади 10 кв.м. На месте пожара было обнаружено тело владельца квартиры, мужчина 1928 года рождения.
В 14:05 пожар был локализован, а в 15:35 полностью ликвидирован.
Возможная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
Для работы этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, стремление к независимости и своеволию – не лучший фон для ведения ответственных дел.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Туман, ухудшение видимости до 500 м, слабый гололед.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
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