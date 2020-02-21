21.02.2020 11:11

Во время пожара погиб 92-летний мужчина (ФОТО)

Причина возникновения пожара устанавливается.



// ГСЧС

Утром 20 февраля 13:31 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Нагорной в поселке Песочин.



На момент прибытия пожарных в жилом доме горели домашние вещи на площади 10 кв.м. На месте пожара было обнаружено тело владельца квартиры, мужчина 1928 года рождения.



В 14:05 пожар был локализован, а в 15:35 полностью ликвидирован.

Возможная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.