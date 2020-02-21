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21.02.2020  11:11   

Во время пожара погиб 92-летний мужчина (ФОТО)

Причина возникновения пожара устанавливается.


// ГСЧС

Утром 20 февраля 13:31 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Нагорной в поселке Песочин.

На момент прибытия пожарных в жилом доме горели домашние вещи на площади 10 кв.м. На месте пожара было обнаружено тело владельца квартиры, мужчина 1928 года рождения.

В 14:05 пожар был локализован, а в 15:35 полностью ликвидирован.

Возможная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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