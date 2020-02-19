19.02.2020 19:19

Афера с имуществом: хитрой мошеннице не удалось уйти от тюремного срока

Прокуратура добилась реального наказания преступнице.



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Харьковский апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры области и отменил приговор Ленинского районного суда города Харькова в части назначения наказания с испытательным сроком женщине, которая путем обмана завладела чужим имуществом (ч.2 ст. 190 УК Украины).

По информации начальника управления прокуратуры Татьяны Сотниковой, апелляция прокуратуры вносилась на приговор Ленинского районного суда г.. Харькова, которым женщина признана виновной и приговорена к 3 годам лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, а именно завладение чужим имуществом путем обмана).

На основании ст. ст. 75, 76 УК Украины была уволена от наказания с испытательным сроком на 3 года.

Заместитель прокурора области в апелляционной жалобе настаивал на назначении наказания в виде лишения свободы, которое необходимо отбывать реально в условиях изоляции от общества.

Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам Харьковского апелляционного суда согласилась с доводами апелляционной жалобы и признала их правильными.

Судом апелляционной инстанции признано незаконным освобождение от наказания с испытательным сроком женщины, признала вину частично, совершившего 11 эпизодов преступлений и не возместило пострадавшим материальный ущерб, и назначено наказание обвиняемой в виде 2 лет лишения свободы за преступления, предусмотренные ч.2 ст. 190 УК Украины.

Обстоятельства дела: