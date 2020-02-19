19.02.2020 19:19
Афера с имуществом: хитрой мошеннице не удалось уйти от тюремного срока
Прокуратура добилась реального наказания преступнице.
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Харьковский апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры области и отменил приговор Ленинского районного суда города Харькова в части назначения наказания с испытательным сроком женщине, которая путем обмана завладела чужим имуществом (ч.2 ст. 190 УК Украины).
По информации начальника управления прокуратуры Татьяны Сотниковой, апелляция прокуратуры вносилась на приговор Ленинского районного суда г.. Харькова, которым женщина признана виновной и приговорена к 3 годам лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, а именно завладение чужим имуществом путем обмана).
На основании ст. ст. 75, 76 УК Украины была уволена от наказания с испытательным сроком на 3 года.
Заместитель прокурора области в апелляционной жалобе настаивал на назначении наказания в виде лишения свободы, которое необходимо отбывать реально в условиях изоляции от общества.
Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам Харьковского апелляционного суда согласилась с доводами апелляционной жалобы и признала их правильными.
Судом апелляционной инстанции признано незаконным освобождение от наказания с испытательным сроком женщины, признала вину частично, совершившего 11 эпизодов преступлений и не возместило пострадавшим материальный ущерб, и назначено наказание обвиняемой в виде 2 лет лишения свободы за преступления, предусмотренные ч.2 ст. 190 УК Украины.
Обстоятельства дела:
В начале января 2018 обвиняемая, действуя по предварительному сговору в группе лиц, действовавших от имени частного предприятия, предоставили заведомо ложные объявления в средства массовой информации, в сети Интернет, в том числе на платформе онлайн-объявлений. В них говорилось о том, что организация на выгодных условиях осуществляет продажу автомобилей различных марок в беспроцентную рассрочку физическим лицам.
По телефону, указанному в объявлении, обратился гражданин с целью добросовестного приобретение автомобиля. По его обращения отвечала другое лицо, представилась менеджером офисного дистрибьютора автомобильной торговой марки в Украине. Во время телефонных бесед «менеджер» неоднократно подтверждала заранее ложную информацию, предоставленную в объявлении, а также предлагала мужу приехать для выяснения всех подробностей приобретения, подбора комплектации автомобиля и оговорок транспортировки авто, в арендованный обвиняемой офис, который был якобы арендованный от имени директора частного предприятия.
В дальнейшем обвиняемый по предварительной договоренности с другим лицом, убедила введенного в заблуждение потерпевшего гражданина в необходимости уплаты денежных средств в виде 10 процентов взноса за счет приобретения автомобиля и уплаты 20 тыс. грн на расчетный счет частного предприятия.
Злоумышленница для маскировки своих мошеннических действий и предоставления им вида гражданско-правовых отношений предоставила пострадавшему договора задатка на приобретение автомобиля. На самом деле это был договор информационного обслуживания по вопросам деятельности и дальнейшего участия клиента в программе платежной системы. Также обвиняемый предоставила квитанцию об оплате на расчетный счет предприятия.
Мужчина перечислил денежные средства в сумме 20 тыс. грн на расчетный счет, указанный в вышеуказанной квитанции. Вместе с этим он передал злоумышленницы денежные средства в размере 1 тыс. грн якобы за доставку автомобиля. В результате он получил материальный ущерб на общую сумму 21 тыс. грн.
В дальнейшем мошенница получила на личный счет часть денежных средств, перечисленных пострадавшим, которым в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению.
Аналогичным образом указанные преступники обманули 11 пострадавших на общую сумму 521 550 грн. Соответствующая материальный ущерб добровольно не была возмещена.
Женщина признана виновной в том, что действуя по предварительному сговору в группе с другими лицами, мошенническим путем завладели денежными средствами потерпевших граждан.
Справка: Указанный приговор апелляционного суда вступил в силу.