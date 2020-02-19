19.02.2020 08:21

В Богодухове рыбаки провалились под лед: один утонул, второго спасли

Происшествие случилось на местном водоеме Победа.



// ГСЧС

18 февраля в 12:15 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на местном водоеме в городе Богодухове под лед провалились двое человек.



На месте спасатели увидели, что на расстоянии около 300 метров от берега под лед провалились двое рыбаков.

52-летний житель с. Шейчино Богодуховского района сразу утонул.

Другого мужчину, 56-летнего харьковчанина, спасли местные жители совместно с сотрудниками ГСЧС. Для спасения рыбака были применены резиновая лодка и спасательные веревки.

Также спасатели достали из проруби тело погибшего мужчины.