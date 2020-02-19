В Богодухове рыбаки провалились под лед: один утонул, второго спасли

Происшествие случилось на местном водоеме Победа.
18 февраля в 12:15 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на местном водоеме в городе Богодухове под лед провалились двое человек.
На месте спасатели увидели, что на расстоянии около 300 метров от берега под лед провалились двое рыбаков.
52-летний житель с. Шейчино Богодуховского района сразу утонул.
Другого мужчину, 56-летнего харьковчанина, спасли местные жители совместно с сотрудниками ГСЧС. Для спасения рыбака были применены резиновая лодка и спасательные веревки.
Также спасатели достали из проруби тело погибшего мужчины.
Успех прилет к тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов. А вот споров сегодня лучше избегать, так всем будет спокойней и проще.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Ночью и утром местами по области туман. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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