18.02.2020 14:09

Трое рыбаков на пруду провалились под лед

Пострадавших спасли и отправили в харьковскую больницу.



//ukrinform.ru

18 февраля в 12:12 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на местном пруду в с. Ольховка Харьковского района под лед провалились трое рыбаков.



К месту происшествия немедленно отправилось отделения спасателей пожарно-спасательной части №8 Индустриального района города Харькова.

На момент их прибытия на расстоянии 30 метров от берега на льду находился мужчина, который провалился и по грудь был в воде. Двух других рыбаков удалось спасти другим рыбаками.



Чтобы спасти рыбака, который уже сильно замерз, спасатели задействовали пожарные лестницы и спасательные веревки. Добравшись до пострадавшего, спасатели вытащили его из ледяной воды и доставили на берег.

Всех троих мужчин (один местный житель и два жителя города Харькова) бригада медиков госпитализировала в больницу города Харькова.