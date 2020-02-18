Трое рыбаков на пруду провалились под лед

Пострадавших спасли и отправили в харьковскую больницу.
18 февраля в 12:12 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на местном пруду в с. Ольховка Харьковского района под лед провалились трое рыбаков.
К месту происшествия немедленно отправилось отделения спасателей пожарно-спасательной части №8 Индустриального района города Харькова.
На момент их прибытия на расстоянии 30 метров от берега на льду находился мужчина, который провалился и по грудь был в воде. Двух других рыбаков удалось спасти другим рыбаками.
Чтобы спасти рыбака, который уже сильно замерз, спасатели задействовали пожарные лестницы и спасательные веревки. Добравшись до пострадавшего, спасатели вытащили его из ледяной воды и доставили на берег.
Всех троих мужчин (один местный житель и два жителя города Харькова) бригада медиков госпитализировала в больницу города Харькова.
Сегодня удаются дела, в которых надо думать головой, будь то учеба или планирование. А вот область чувств и эмоций отступит на второй план – как и все, что противоречит логике.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Ночью и утром местами по области туман. На дорогах местами гололедица.
В этот день в 1930 году впервые в истории в воздух поднялась корова.
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