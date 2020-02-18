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18.02.2020  11:02   

Тело хозяина нашли в сгоревшем доме (ФОТО)

В Основянском районе Харькова в результате пожара погиб человек.


// ГСЧС

17 февраля в 18:15 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по ул. Кутаисской, 38.

К месту происшествия немедленно выехало 3 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 15-ти спасателей. Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что возгорание произошло в жилом доме. Площадь пожара составила около 80 кв.м. Горели домашние вещи и частично деревянные конструкции крыши.

Во время проведения разведки они обнаружили тело погибшего хозяина дома, 1972 года рождения.

В 18:45 пожарные локализовали пожар, а в 20:49 полностью ликвидировали его.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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