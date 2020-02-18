Школьники провалились под лед: одного спасли, двое погибли (ВИДЕО)

ЧП произошло 17 февраля в Лозовой.
Около трех часов дня трое школьников вышли на лед пруда за парком Победы и внезапно провалились в водоем.
12-летнего парня спасли случайные свидетели происшествия. Сейчас он находится в больнице.
Его товарищи 12 и 13 лет погибли. Их тела спасатели обнаружили под водой около семи часов вечера. В лозовском управлении образования назвали их имена: это ученик 12 школы Аким Беловецкий и ученик 4 лицея Дима Соколовский, пишет ТРК Лозовая
Информация зарегистрирована в Лозовском отделе полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Сегодня удаются дела, в которых надо думать головой, будь то учеба или планирование. А вот область чувств и эмоций отступит на второй план – как и все, что противоречит логике.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
В этот день в 1930 году впервые в истории в воздух поднялась корова.
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