18.02.2020 08:34

Школьники провалились под лед: одного спасли, двое погибли (ВИДЕО)

ЧП произошло 17 февраля в Лозовой.



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Около трех часов дня трое школьников вышли на лед пруда за парком Победы и внезапно провалились в водоем.

12-летнего парня спасли случайные свидетели происшествия. Сейчас он находится в больнице.

Его товарищи 12 и 13 лет погибли. Их тела спасатели обнаружили под водой около семи часов вечера. В лозовском управлении образования назвали их имена: это ученик 12 школы Аким Беловецкий и ученик 4 лицея Дима Соколовский, пишет ТРК Лозовая



Информация зарегистрирована в Лозовском отделе полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.



Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.