17.02.2020 16:01

Мужчина хотел поехать на автобусе, упал и умер (ВИДЕО)

Сегодня напротив Зеркальной струи усер пожилой мужчина.



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Как сообщили в полиции, 17 февраля в 11:30 поступило сообщение о том, что на улице Сумской, 30 на остановке 71-летний мужчина, подходя к автобусу, упал и потерял сознание.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и патрульная полиция.

Полицеские зафиксировали внезапную смерть мужчины.

Тело умершего мужчины без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг для выяснения причин смерти.

Информация внесена в Единый учет Киевского отдела полиции.