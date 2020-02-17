Мужчина хотел поехать на автобусе, упал и умер (ВИДЕО)

Сегодня напротив Зеркальной струи усер пожилой мужчина.
Как сообщили в полиции, 17 февраля в 11:30 поступило сообщение о том, что на улице Сумской, 30 на остановке 71-летний мужчина, подходя к автобусу, упал и потерял сознание.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и патрульная полиция.
Полицеские зафиксировали внезапную смерть мужчины.
Тело умершего мужчины без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг для выяснения причин смерти.
Информация внесена в Единый учет Киевского отдела полиции.a
Сегодня путеводной звездой станут желания и чувства, так что день обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
Этот День придумала одна из международных благотворительных организаций, а празднует его весь мир.
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