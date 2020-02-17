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17.02.2020  16:01   

Мужчина хотел поехать на автобусе, упал и умер (ВИДЕО)

Сегодня напротив Зеркальной струи усер пожилой мужчина.


// Telegram

Как сообщили в полиции, 17 февраля в 11:30 поступило сообщение о том, что на улице Сумской, 30 на остановке 71-летний мужчина, подходя к автобусу, упал и потерял сознание.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и патрульная полиция.

Полицеские зафиксировали внезапную смерть мужчины.

Тело умершего мужчины без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг для выяснения причин смерти.

Информация внесена в Единый учет Киевского отдела полиции.

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Тэги:  смерть, харьков, полиция, избиение
 
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